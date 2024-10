Segni, si intensificano gli appuntamenti in vista del clou nel weekend di Ognissanti

MANTOVA Una sala colma di grandi e piccoli spettatori quella di ieri all’Ars, Spazio Studio Sant’Orsola di Via Bonomi in centro a Mantova ad accogliere la compagnia cubano-svedese Memory Wax giunta in città per la Prima Nazionale di Playground a SEGNI New Generations Festival.

Playground ha emozionato tutto il pubblico con la delicatezza della danza e alludendo all’importanza del gioco in tutti gli aspetti della vita. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la compagnia di danza cubana Danza Teatro Retazos di Cuba approfondisce temi da punti di partenza molto diversi tra loro, ma con il gioco come piattaforma comune.

In mattinata, alle ore 10:00, la replica per le scuole.

SEGNI New Generations Festival continua ancora fino al 4 novembre. Posti ancora disponibili per spettacoli, laboratori ed eventi di formazione non formale. Informazioni disponibili su segnidinfanzia.org e su vivaticket.com

Prossimi appuntamenti SEGNI Festival

Mercoledì 23 ottobre, il rituale “storiercoledì” si tinge del fucsia della XIX edizione di SEGNI Festival con “Storie di Polpi”: è il momento delle letture al Baratta a tema Polpo, l’Animale Simbolo 2024 di Segni. L’appuntamento è alle 16:30 e poi alle 17:30 in Biblioteca. Evento gratuito con prenotazione scrivendo a barattapiu@comune.mantova.it

Sabato 26 ottobre, ore 17:00, nuovamente uno spettacolo a tema danza: The Firebird. L’uccello di fuoco che rappresenta il tumulto di cambiamenti tipo dell’età adolescenziale viene proposto in una performance di danza da un cast tra i 15 ed i 19 anni proveniente dalla Scuola DanzArea di Mantova coreografato da Chiara Olivieri. L’evento comincia con una camminata artistica condotta da Sara Zoia che, dal punto di partenza, guiderà il pubblico fino al luogo segreto che viene svelato solo a coloro che acquistano il biglietto: si tratta di un complesso di recuperato dell’Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano a San Giorgio Bigarello grazie ai fondi del Pnrr Italia Domani Regione Lombardia, gentilmente concesso dalla famiglia Angrigliani Fario-Portioli, proprietaria dello stabile . Per maggiori informazioni 0376752882.

Domenica 27 ottobre, ore 17:00 Segni si sposta dall’altro capo di Mantova per tornare a Castellucchio: Il palinsesto prevede al Teatro SOMS uno spettacolo-monologo ispirato alla Human Library danese: Racconto Personale da un racconto di Mamadou Diakitè della compagnia Bottega Degli Apocrifi.

Biglietti disponibili online su vivaticket.com e in biglietteria in Via L.C. Volta 9B – aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30 – il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, mentre il sabato dalle 14:30 alle 18:30.

Per maggiori informazioni, contattare la Biglietteria al n. 0376752882 negli orari sopra indicati o via mail scrivendo a biglietteria@segnidinfanzia.org