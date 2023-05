Sei scuole in trasferta con Teatro Magro

MANTOVA Da oggi al 31 maggio si terrà a Treviglio, in provincia di Bergamo, il Festival Laivin Action, una delle attività principali del Progetto Laivin di Fondazione Cariplo: nove giorni di esibizioni, performance, incontri e focus sul ruolo e sull’importanza delle arti performative per oltre tremila studenti coinvolti e 80 istituti scolastici tra i quali 6 istituti mantovani (Istituto Superiore Enrico Fermi, Liceo Classico e Linguistico Virgilio, Istituto Manzoni di Suzzara, Liceo Scientifico Belfiore, Centro di formazione F.o.r.m.a. e centro di istruzione per adulti Cpia di Mantova e Suzzara) accompagnati dagli operatori teatrali di Teatro Magro. A essere presentati saranno gli esiti dei laboratori teatrali tenuti da Teatro Magro durante l’anno scolastico presso questi Istituti mantovani e saranno proprio gli studenti ad esibirsi sul palcoscenico, in presenza di altri Istituti lombardi selezionati all’interno del progetto Laivin. Durante il laboratorio gli studenti, insieme agli operatori di Teatro Magro, hanno affrontato differenti tematiche come Nomophobia e F.o.m.o, attualità, desideri e drammi dell’adolescenza, il tempo che passa e il tempo del teatro, identità e diritti Lgbtq+. I palcoscenici che ospiteranno Laivin Action saranno il Tnt Teatro Nuovo Treviglio e il Teatro Filodrammatici, entrambi situati nel centro storico della città. Il Progetto Laivin, attraverso un bando rivolto alle scuole, sostiene laboratori musicali e teatrali al fine di promuovere il protagonismo culturale dei giovani grazie alla pratica della musica e del teatro. La grande novità di Laivin è la creazione di una rete capillare di presidi del progetto nel territorio della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Attraverso le sue Antenne locali (per Mantova è Teatro Magro), il Progetto Laivin favorisce la nascita di alleanze tra mondo della scuola, enti locali, organizzazioni culturali, soggetti privati e cittadini in un’ottica di sviluppo e di maggiore sostenibilità dei progetti di laboratorio, musicali e/o teatrali nelle scuole. Fondazione Cariplo coinvolge inoltre docenti e operatori in un percorso di formazione condivisa a livello regionale realizzando incontri di confronto sulle buone pratiche. Teatro Magro ha già partecipato al progetto Laiv e Laivin negli scorsi anni con diversi Istituti Superiori della provincia di Mantova: Istituto Carlo d’Arco e Isabella d’Este di Mantova; Istituto di struzione Superiore Galilei di Ostiglia; Istituto Gonzaga di Castiglione