Social Classici sui Social: una presentazione in streaming

MANTOVA Sabato 20 giugno alle ore 18.30 verrà presentato in diretta streaming “ Social Classici – 50 capolavori letterari ripensati al tempo degli smartphone”. Il libro, pubblicato da Clichy Edizioni, è stato scritto da Fabio Veneri e illustrato da Victor Cavazzoni. In questo volume cinquanta testi fondamentali della letteratura vengono riletti a partire dal linguaggio e dai codici dei social network mentre le illustrazioni contribuiscono a sintetizzare le opere, giocando con la loro essenza.

A curare questa presentazione, che sarà come un divertente e appassionante viaggio a slalom tra Melville, Verne, Stevenson e tanti altri autori, sarà Giacomo Cecchin, un lettore appassionato che proverà a stimolare gli autori facendogli raccontare il dietro le quinte del libro e a far giocare gli ascoltatori invitandoli a riconoscere i classici citati.

La presentazione sarà in diretta sui Facebook (https://bit.ly/2NayQ8z) e su Youtube (https://bit.ly/2Bn18dg).