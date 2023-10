PARMA Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di canto corale e al Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro Regio di Parma, per l’edizione 2023-2024.

Tante le novità di questa terza edizione che, dopo due anni densi di attività, sotto la guida di Massimo Fiocchi Malaspina, si rinnova con un percorso formativo articolato in tre livelli, modulato in relazione all’età e all’esperienza dei cantori: il Laboratorio Corale e il Corso di Disciplina corale, a cura del Responsabile didattico Claudio Fenoglio, finalizzati all’educazione musicale attraverso l’apprendimento della teoria, la lettura e la pratica d’insieme, sono i due livelli propedeutici all’ammissione al Coro di Voci Bianche, diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, che mira al potenziamento delle capacità espressive dei giovani cantori, attraverso lo studio del canto e l’approfondimento della cultura musicale.

L’ammissione al Coro di Voci Bianche prevede la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni organizzate dal Teatro Regio nell’ambito della Stagione Lirica, del Festival Verdi, di Verdi Off. Non mancheranno, anche per i cantori dei livelli propedeutici, occasioni di esibirsi in concerti pubblici e di partecipare alle attività programmate dal Teatro che saranno definite nel corso dell’anno.

Le iscrizioni sono rivolte ai cantori di età compresa tra i 7 e i 14 anni che, per quanto riguarda i candidati di sesso maschile, non abbiano già subìto la muta della voce.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo vocibianche@teatroregioparma.it, allegando il modulo disponibile su teatroregioparma.it

– entro il 22 ottobre 2023 se si vuole partecipare alle selezioni del 24 e 26 ottobre 2023

– entro il 29 ottobre 2023 se si vuole partecipare alle selezioni del 31 ottobre 2023

I candidati dovranno preparare il canto popolare Sentiam nella foresta, la cui traccia audio e il testo sono disponibili, unitamente al modulo d’iscrizione, anche nella sezione del sito teatroregioparma.it dedicata alle Voci bianche.

Le attività didattiche si svolgeranno al Teatro Regio di Parma dal 7 novembre 2023 al 21 ottobre 2024, così da consentire l’eventuale partecipazione alle manifestazioni nell’ambito del Festival Verdi. In seguito all’ammissione, i cantori saranno suddivisi, in base all’età, all’esperienza pregressa e al livello di preparazione, in uno dei tre livelli previsti dal percorso (Laboratorio Corale, il Corso di Disciplina corale, e il Coro Voci Bianche).

L’ammissione definitiva è subordinata al superamento del periodo di prova di un mese. La partecipazione alle selezioni per l’iscrizione alla Scuola è gratuita; l’ammissione definitiva prevede il versamento di una quota di frequenza pari a €250, 00 per il Laboratorio Corale e il Corso di Disciplina corale oppure di €300,00 per il Coro Voci Bianche.

L’avviso di selezione completo di tutti i dettagli e il modulo di iscrizione sono disponibili su teatroregioparma.it

Per ulteriori informazioni: vocibianche@teatroregioparma.it