Il sito del 118 oscurato ai giornalisti

MANTOVA “Non ce lo dicono”. Questa volta lo scriviamo noi giornalisti. Da ieri pomeriggio senza alcun preavviso il portale di Areu Lombardia ha sospeso l’accesso al Real Time riservato ai giornalisti accreditati. Il Real Time permetteva a chi fa questo mestiere di controllare gli interventi di ambulanze ed elisoccorso in ciascuna delle province della Lombardia. È un servizio che da oltre 10 anni ha sostituito le chiamate telefoniche alla centrale operativa del 118, che nel frattempo è stata spostata da Mantova a Pavia. Nessuna spiegazione per questo ennesimo bavaglio ai giornalisti, costretti a lavorare in condizioni sempre più disagiate e a fornire di conseguenza un servizio ancora più limitato ai lettori.