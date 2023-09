Ciclismo – Teresa Angela De Gregorio (Ciclo Club 77) si aggiudica a Pioltello la 5ª prova del GiroHandbike

Guidizzolo Nuovo alloro per Teresa Angela De Gregorio del Ciclo Club 77. Domenica l’atleta goffredese, che difende i colori del team di Guidizzolo, si è imposta nella quinta tappa internazionale della tredicesima edizione del GiroHandbike. Un alloro, quello conquistato da Teresa nella categoria Wh2, che conferma l’ottima condizione di forma che sta attraversando. Nella gara svoltasi nella cittadina milanese, sin dalle prime pedalate l’atleta virgiliana ha messo in chiaro quali fossero i suoi proposti. Sino alla fine ha adottato un tattica e un’andatura che non ha permesso alle avversarie di mettere in discussione il suo dominio.