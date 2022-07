POZZOLO Per la seconda estate consecutiva l’associazione culturale “La luna nel pozzo” propone la rassegna di cinema all’aperto a Pozzolo sul Mincio. “Cinema sotto la luna” 2022 prevede due appuntamenti in programma. Le proiezioni sono a ingresso libero e si terranno in due venerdì consecutivi nel giardino della sala civica di Pozzolo, in via Roma 57 B, e inizieranno alle ore 21. Si parte stasera con la proiezione di “Yesterday”, film di Danny Boyle (2019).