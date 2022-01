Suzzara, incontri per ricordare la Shoah

Suzzara – La città di Suzzara celebrerà il Giorno della Memoria con un pieno di appuntamenti culturali. Si è cominciato ieri pomeriggio, alle 18, con l’inaugurazione della mostra “Stelle senza cielo – Bambini nella Shoah”, realizzata da Yad Vashem e presentata dall’Associazione Figli della Shoah, che sarà visitabile fino al prossimo 30 gennaio. Venerdì 28, invece, Alessandro Vivanti presenterà alle 17.30 il libro “Da Mantova alla Svizzera. In fuga per la salvezza”, mentre il giorno dopo, alle 21, la compagnia Zero Beat proporrà la performance “Sh”h Sh”h. Isole di concentramento nella nostra penisola, perse nel mare della memoria”, un intenso mix di letture, racconti, musiche e sonorizzazioni dal vivo. Tutti gli eventi in questione si svolgeranno al Piazzalunga. Sulle pagine Facebook e Instagram del centro culturale suzzarese, il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, saranno pubblicate bibliografie per adulti, ragazzi e bambini sul tema dell’Olocausto, che sarà poi possibile consultare direttamente in biblioteca. (f.b.)