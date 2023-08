Tutti pazzi per Le Cirque Bidon a Colorno

COLORNO (Pr) “A ognuno i suoi sogni” è il titolo dello spettacolo che il Cirque Bidon sta portando in tournee per l’Emilia Romagna. A Colorno i sogni iniziano quando si mette piede alla Reggia con quel suo inconfondibile e misterioso alone di maestosità illuminato solamente da una una luna, che non ha voluto lasciare soli Francois e i suoi artisti. Il percorso che accompagna alla location è un infinito passaggio verso un mondo sconosciuto scandito da file di lampadine che fanno precipitare gli spettatori in un viaggio senza tempo, che improvvisamente si ferma quando la luce inizia a diventare più incalzante e colorata favorendo la fotografia di un’atmosfera semplice, spartana ma tremendamente efficace.

Lo spettacolo è figlio di un tempo aggrappato ai sogni in cui l’arte è un concentrato di ingegno, forza e maestria ed in cui gli animali rubano la scena con i numeri certamente più efficaci. Le tre galline in bicicletta su un filo teso valgono da sole il prezzo del biglietto: un cocktail di sorpresa e divertimento che purtroppo trova replica solo nella prima parte dello spettacolo.

Lungi dallo spoilerare tutto il resto, nel suo complesso il cirque Bidon colpisce nel segno allontanando per due ore lo spettatore da tutto quanto c’è attorno facendolo entrare in un mondo fantastico, che sembra un sogno. Anzi, è un sogno.