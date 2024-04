Calcio Serie C – Gol ed errori: terza sconfitta di fila del Mantova a Lumezzane (4-3)

LUMEZZANE (Bs) Terza sconfitta consecutiva del Mantova, che le busca anche a Lumezzane. Partita ricca di gol ed errori. Acm in vantaggio dopo 22 minuti con un diagonale di Brignani. Poi solo Lumezzane: Pogliano fa 1-1 al 37′ e un incontenibile Iori mette a segno una tripletta al 51′, 60′ e 64′. Solo allora il Mantova si sveglia e rientra in partita con Bragantini al 72′ e Bani al 79′ Ma la rimonta non si completa. Tre punti d’oro per i bresciani, mentre il Mantova allunga il digiuno di punti e vittorie. Domenica ultima partita al Martelli contro il Legnago (ore 16.30).

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Tullio Saleri. Penultima di campionato per il Mantova, ospite dei bresciani. I biancorossi hanno già conquistato la promozione matematica in Serie B, ma vogliono ugualmente tornare alla vittoria, visto che l’ultimo successo risale ormai a un mese fa. Possanzini deve fare a meno di quattro elementi: gli squalificati Burrai e Mensah; e gli infortunati Radaelli e Maggioni. Il Lumezzane, allenato da Franzini, va a caccia di un posto nei play off. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

LUMEZZANE-MANTOVA 4-3

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Dalmazzi, Pogliano (86′ Pisano), Regazzetti (90′ Righetti); Ilari, Taugourdeau, Calì; Spini, Iori (76′ Poledri), Cannavò (75′ Capelli). A disp.: Rizzo, Troiani, Basso Ricci, Galabinov, Pesce, Parodi, Scremin, Tortelli. All.: Franzini.

MANTOVA (4-2-3-1): Sonzogni; Brignani, Bani, De Maio, Celesia (63′ Panizzi); Trimboli, Muroni (63′ Fedel); Wieser (82′ Giacomelli), Galuppini (82′ Debenedetti), Bombagi (82′ Monachello) , Bragantini. A disp.: Festa, Redolfi, Fiori, Cavalli, Napoli, Argint. All.: Possanzini.

ARBITRO: Silvia Gasperotti di Rovereto (assistenti: Pilleri di Cagliari e Pignatelli di Viareggio)

RETI: 22′ Brignani, 37′ Pogliano, 51′, 60′ e 64′ Iori, 72′ Bragantini, 79′ Bani

NOTE: Ammoniti: Pogliano, Calì, Dalmazzi, Spini. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1′ + 6′

Secondo tempo

96′ Finisce qui.

96′ Bragantini impegna Filigheddu!

93′ Palo di Debenedetti di testa! Il Mantova chiude in avanti.

90′ Ben 6 minuti di recupero.

82′ Nel frattempo è stato espulso un componente della panchina del Lumezzane.

82′ Triplo cambio nel Mantova: escono Bombagi, Wieser e Galuppini; entrano Monachello, Giacomelli e Debenedetti.

79′ Ancora Mantova in gol! Calcio d’angolo di Trimboli, testa di Brignani, il portiere non blocca la palla sulla quale si avventa Bani che la spinge in rete. Proteste Lumezzane per un presunto fallo sul portiere.

72′ Il Mantova accorcia con Bragantini. Lunga azione che parte da Panizzi, che passa a Trimboli il quale lancia in profondità Bombagi. Traversone basso al centro e Bragantini spinge in rete da due passi.

68′ Il Mantova abbozza una reazione con Wieser: destro potente ma palla alta.

65′ Nel frattempo sono entrati Fedel e Panizzi al posto di Muroni e Celesia.

64′ Poker del Lumezzane! Di nuovo lo scatenato Iori che approfitta di un’altra leggerezza della difesa mantovana per far secco Sonzogni.

62′ Mantova in balia degli avversari. Non una gran figura per i virgiliani, finora piuttosto pasticcioni.

60′ Terzo gol del Lumezzane! Moscati dalla destra la passa a Iori, ancora una volta bravo a girarsi e a beffare Sonzogni.

59′ Fulmineo contropiede del Lumezzane con Spini che fa partire un bolide centrale. Sonzogni respinge.

51′ GOL DEL LUMEZZANE! Celesia pressato da due avversari perde palla, la riconquista Spini che appoggia a Iori bravo a girarsi e a sorprendere Sonzogni con un rasoterra da centro area.

49′ Doppia occasione Mantova. Wieser avanza e appoggia a Celesia che avanza e conclude, ma il portiere locale respinge. Sul prosieguo dell’azione la palla arriva a Trimboli che tira da fuori area ma non centra lo specchio.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio nell’intervallo.

46′ Anche per la ripresa tanta attesa per il fischio d’inizio per rispettare la contemporaneità con gli altri campi.

Primo tempo

45′ + 1′ Squadre negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

41′ Punizione di Galuppini, palla alta.

37′ Pareggio del Lumezzane con Pogliano. Calcio d’angolo, spizzata di Moscati e colpo di testa di Pogliano che anticipa De Maio e infila Sonzogni.

33′ Trimboli torna in campo dopo essersi cambiato perfino la maglia, evidentemente insanguinata dalla ferita.

29′ Trimboli ferito all’arcata sopraccigliare. Lo staff medico gli applica una benda. Mantova momentaneamente in 10.

27′ Fase tranquilla della partita. Il Mantova gestisce il vantaggio, mentre il Lumezzane non dà segni di reazione.

22′ GOOOOOOLL DEL MANTOVAAAAA! Wieser parte in contropiede e allarga per Brignani che dalla destra fa partire un diagonale leggermente deviato da Pogliano. Filigheddu sorpreso e palla in rete.

18′ Ancora Lume in avanti con un tiro sbilenco di Spini.

16′ Iori impegna Sonzogni che respinge dopo una palla persa da Celesia.

14′ Ancora un pallone in profondità per Bragantini, stavolta anticipato da Filigheddu.

11′ Bella azione del Mantova: Wieser per Galuppini che mette dentro per Bragantini, traversone al centro e deviazione in angolo di un difensore.

6′ Il Lumezzane reclama un rigore per l’atterramento in area del lanciatissimo Cannavò ad opera di De Maio. L’arbitro fa proseguire.

5′ Percussione di Bragantini che si allunga il pallone e l’azione sfuma.

Finalmente si comincia.

Calcio d’inizio battuto dal Lumezzane, ma si attende che comincino le partite sugli altri campi per rispettare la contemporaneità.

Il pre-gara

Un minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino morto domenica scorsa a seguito di un malore in campo.

Mantova in maglia azzurra con pantaloncini bianchi. Lumezzane in rossoblù

Squadre in campo. I giocatori del Lumezzane accolgono quelli del Mantova con il pasillo de honor. Applausi dallo stadio Saleri.

Giornata soleggiata a Lumezzane, 13 gradi nell’aria. Terreno in perfette condizioni. Formazione sperimentale per il Mantova, con l’inedito tridente Galuppini-Bombagi-Bragantini.