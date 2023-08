Bonus di 60 euro agli studenti per il bus

MANTOVA Sarà rinnovato il “bonus trasporti” dedicato agli studenti residenti nel capoluogo che attivano un abbonamento annuale. Il rimborso previsto è di 60 euro per chi acquista un abbonamento annuale studenti urbano zona B o extraurbano e 50 euro per abbonamenti annuali studenti urbano zona A.

Alla vigilia del nuovo anno scolastico 2023- 2024 che si preannuncia caratterizzato dal caro vita dovuto anche all’aumento delle tariffe del trasporto pubblico che ha animato la protesta degli studenti, l’assessorato alle politiche giovanili ha deliberato il rinnovo del bonus trasporti in concomitanza all’emissione dei nuovi abbonamenti annuali studenti.

«Il bonus vuole essere un sostegno alla mobilità sostenibile, – spiega l’assessore Alessandra Riccadonna – un incentivo all’uso del mezzo pubblico e un concreto aiuto ai ragazzi e alle loro famiglie che in questo periodo si trovano a dover sborsare centinaia di euro per il materiale scolastico e il trasporto pubblico anche se frequentanti la scuola dell’obbligo. Ci stupisce il disinteressamento di Provincia e Regione sul tema; anzi si è concretizzato quanto in previsione ovvero, un aumento delle tariffe dell’extraurbano; anche per questo vogliamo rinnovare il bonus già attivato nel 2022. Il nostro interesse all’accesso all’istruzione è prioritario. Speriamo che tale misura sia da stimolo per altri comuni nelll’attivare misure a favore degli studenti».

L’importo di 10.500 euro previsti per il bonus è finanziato da fondi di bilancio e sostenuto in parte dal progetto di mobilità sostenibile Ace3t di cui Mantova è capofila ed è cumulabile con altre misure analoghe come quella del ministero del traporto. Modalità e tempistiche di accesso al bonus verranno comunicate tramite apposito avviso sul sito istituzionale e i canali social del Comune