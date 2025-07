Tutto esaurito domani in piazza Sordello per Santana

Le stelle brillano ancora di più sotto il cielo di Mantova. Alla vigilia del Mantova Summer Festival, la grande kermesse di musica e spettacoli dal vivo, organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e che, anche quest’anno, come da tradizione, si snoda tra Piazza Sordello, nel cuore della città e l’Esedra di Palazzo Te, nell’incanto del giardino di uno dei palazzi più affascinanti e ricchi di storia del nostro patrimonio. Il Mantova Summer Festival si è affermato negli anni anche per la capacità di coniugare una programmazione di eccellenze con contesti esclusivi, dove l’arte, la cultura e la storia di Mantova si intrecciano con la musica e gli spettacoli di prestigio. L’edizione 2025 partirà all’insegna della grande musica internazionale. Domani palco di Piazza Sordello si illuminerà per Santana. Il concerto, di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi è tutto esaurito. Vincitore del Grammy e membro della Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana, sarà a Mantova con Oneness Tour. Eseguirà canzoni ad alta energia e piene di suggestione tratte dai suoi cinquant’anni di carriera. Con un livello di passione e anima pari alla leggendaria carica sonora della sua chitarra, il suono di Carlos Santana è una delle firme musicali più conosciute al mondo. Per più di cinque decenni – dagli esordi di Santana come gruppo afro-latino-blues-rock fusion di San Francisco – Carlos è stato la forza visionaria di un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici. Recentemente, “Carlos”, il documentario diretto da Rudy Valdez e prodotto da Imagine Documentaries e Sony Music Entertainment che celebra la vita e la carriera dell’icona musicale, è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival ed è stato distribuito in tutto il mondo.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Accesso all’area concerti dalle ore 18.00. Infopoint Rigoletto in piazza Sordello aperto dalle ore 15.00.

L’8 luglio, un altro prestigioso ospite della scena mondiale, sul palco di piazza Sordello salirà uno degli artisti più influenti della storia della musica:Nile Rodgers & Chic. Con una carriera senza precedenti, Nile Rodgers è un’icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili. Con Nile Rodgers & Chic si celebra la musica in tutte le sue sfumature, dal funk alla disco, fino ai ritmi che hanno ispirato il mondo dell’hip-hop e del pop contemporaneo. La sua energia e il suo talento hanno ispirato artisti e pubblico di ogni generazione, e con Chic, Nile Rodgers ha creato un linguaggio musicale che ancora oggi risuona nelle hit più ascoltate al mondo.

Ogni performance di Nile Rodgers & Chic è un evento travolgente, una festa collettiva che unisce il pubblico in un indimenticabile viaggio musicale. Radio Monte Carlo è radio ufficiale dell’evento.

In apertura di serata i Ridillo, la storica band emiliana, che da oltre trent’anni incarna il funk e soul all’italiana con stile inconfondibile, groove travolgente e testi brillanti.

Il concerto di Nile Rodgers & Chic avrà inizio alle 21.30 Ridillo saranno sul palco alle 20.15. Accesso all’area concerti dalle ore 19.00. Infopoint Rigoletto in piazza Sordello aperto dalle ore 15.00.

L’11 luglio, per la prima volta in Piazza Sordello, “Voglio tornare negli anni 90”, il live show dedicato agli anni Novanta più amato di sempre. Uno spettacolo ricco di musica, animazione, ballerine e tante sorprese. Un tuffo nel passato, nella musica e nelle atmosfere di un decennio divenuto iconico. Un’occasione per celebrare l’estate, cantando e ballando, tutti insieme, in una cornice unica, come quella di Piazza Sordello, le canzoni di una generazione, divenute per tutti un evergreen. Radio Bruno è radio ufficiale dell’evento al Mantova Summer Festival.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 Accesso all’area dalle 19.00. Infopoint Rigoletto in piazza Sordello aperto dalle 18.00.

Il 16 luglio, Nick Cave chiude gli appuntamenti del 2025 in piazza Sordello. L’artista arriva a Mantova accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme, eseguiranno brani che coprono l’eccezionale carriera di Cave. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024. Lo scorso anno, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18° album in studio. Prodotto da Cave ed Ellis, l’album nominato ai Grammy ha spinto i confini creativi, unendo audaci sperimentazioni a una narrazione avvincente. L’album è stato seguito da un tour in arena nel Regno Unito e in Europa, accolto con grande successo dalla critica. Virgin Radio è radio ufficiale del concerto.

Il concerto inizia alle ore 21.00. Accesso all’area dalle 19.00. Infopoint Rigoletto in piazza Sordello aperto dalle 15.00.

Dal 27 agosto gli appuntamenti del Mantova Summer Festival riprenderanno all’Esedra di Palazzo Te. Primo spettacolo quello di Willie Peyote.