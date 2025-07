Peritore nuovo presidente di Aiip: “Difenderemo l’ecosistema digitale italiano”

MANTOVA – Giuliano Claudio Peritore è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Internet Provider (Aiip). Lo ha eletto all’unanimità il consiglio direttivo durante la partecipata assemblea generale di ieri mattina. Succede a Giovanni Zorzoni, che ha guidato l’Associazione per due mandati consecutivi dal 2021 al 2025, raggiungendo il limite previsto dallo Statuto. Peritore, tra i fondatori di Panservice (Latina), è un volto noto in Aiip: già presidente dal 2017 al 2019 e dal 2019 al 2021, ha ricoperto la carica di vicepresidente dal 2021 a oggi. «È un onore tornare alla guida dell’Associazione – ha dichiarato – Le imprese che rappresentiamo sono la spina dorsale della filiera digitale italiana. Il prossimo biennio sarà cruciale: vigileremo sul Digital Networks Act, una misura promossa dall’UE per la quale abbiamo già avviato da tempo una mobilitazione a livello europeo». Tra le opportunità, il neopresidente ha citato i nuovi voucher connettività per le imprese e il progetto Digital Farming 5.0, pensato per colmare il “digital divide” nel settore agricolo. La nuova governance punta sulla continuità: Giovanni Zorzoni (Mynet) e Roberto Loro (Dedagroup) sono stati eletti vicepresidenti. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Antonio Baldassarra (Seeweb), Gabriele Conte (Clio), Gilberto Di Maccio (Ehinet), Marco Fiorentino (Messagenet), Thomas Gallo (Lenfiber), Stefano Manuali (Estracom), Livio Morina (Airbeam) e Gianfranco Turco (Axera). Due i nuovi ingressi: Antonio Bartolini (Connesi) e la mantovana Dalia Coffetti (Tnet Servizi), nuova responsabile Affari Istituzionali Europei per Aiip. (Abb=