“La Sirenetta” approda al PalaUnical

MANTOVA Il 2024 non poteva aprirsi senza l’annuncio di un nuovo fiabesco e sognante musical, per tutta la famiglia. Un nuovo spettacolo, infatti, si aggiunge alle proposte presso il PalaUnical di Mantova, il 23 novembre, con una delle storie più amate di sempre: “La sirenetta”. Una versione inedita, con nuove canzoni e musiche originali, sorprendenti scenografie tra mare e terra, oltre sessanta costumi: tutto per narrare le avventure della sirena Ariel, in una produzione firmata Italiashow e compagnia Neverland, che già ha realizzato rappresentazioni di grande impatto e successo, da “Malefica” a “La bella e la bestia”.La vicenda è nota: c’era una volta il regno di Atlantica, che senza confini si estendeva per tutto il mondo sommerso. Decorato di conchiglie e madreperle multicolori che brillavano ai raggi del sole. Qui regnavano due giovani fratelli, Tritone e Ursula. Fino a quando Ursula, a causa di una lite furibonda col fratello, si trasforma in un enorme polipo. Lasciando Atlantica e diventando strega del mare e regina dell’oscurità. A ella si contrappone, naturalmente, una figura gentile. La giovane figlia di Tritone, Ariel: una sirena dalla voce angelica, affascinata dal mondo degli umani. Con lei due inseparabili amici: la pesciolina Flubber e il gabbiano Scuttle, esperto in umanologia. Un giorno Ariel si imbatte in un naufragio, salvando la vita al principe Rick. Innamorandosi di lui subito e perdutamente. L’amore tra i due giovani sembra impossibile. Ma Ursula decide inaspettatamente di aiutare i ragazzi. Vorrà però qualcosa in cambio. Che si scoprirà solo assistendo allo spettacolo. Biglietti su TicketOne.it.