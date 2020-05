Lega Giovani presenta mozione nei Comuni lombardi: “Bandiere con Rosa Camuna su tutti gli edifici comunali”

MANTOVA I consiglieri mantovani della Lega Giovani Lombardia protocolleranno in questi giorni una mozione nei vari Comuni denominata “iniziative per la promozione dell’identità e della cultura lombarda in occasione della Festa della Lombardia”, che si è celebrata lo scorso 29 maggio. «L’emergenza Covid – spiegano Alessandro Verri e Laura Capra, rispettivamente coordinatore regionale e responsabile enti locali della Lega Giovani lombarda – non ci ha consentito di festeggiare in piazza come avremmo voluto, ma nonostante ciò quest’anno la Festa della Lombardia è più importante che mai. In primo luogo perché serve a celebrare l’orgoglio lombardo di chi vuole rialzarsi, secondariamente perché costituisce la migliore risposta ai tanti che, approfittando della crisi, si stanno comportando come sciacalli, mettendo in croce una Regione che, da sola, si è ritrovata a fronteggiare uno tsunami senza precedenti. Per questi motivi ricordare la Battaglia di Legnano (29 maggio 1176), ma più in generale il grande senso civico dei lombardi, rappresenta per noi qualcosa di inderogabile». «La proposta – aggiunge il coordinatore provinciale Matteo Magnani – come fatto con la mozione per commemorare le vittime di Covid-19, nasce in collaborazione con la segreteria provinciale di Mantova e sarà presentata in tutti i Comuni dove sono presenti i consiglieri in quota alla Lega, nella speranza che sia vista come una proposta del territorio e per il territorio senza speculazioni politiche». Infine, la Lega Giovani annuncia la propria partecipazione, attraverso un punto raccolta di generi di prima necessità da destinare alle associazioni di volontariato, al flash mob “Orgoglio italiano” del 2 giugno che si svolgerà in piazza Sordello alla ore 10. (ma.vin)