Wonderfest fa il pieno e domenica chiude con Giorgio Vanni

MANTOVA Grande successo per la seconda giornata di Wonderfest. Pienone nella giornata di ieri con tanti partecipanti agli eventi realizzati all’interno della manifestazione e tanta curiosità per gli ospiti che vi hanno partecipato. Oggi è in programma l’ultima giornata con un menu accattivante tra cui Giorgio Vanni. Un’ora di musica dal vivo, in un mini live tutto da seguire. Il cantante di Dragon Ball, Pokémon, Naruto e tantissimi altri successi approda a Wonderfest con uno spettacolo musicale che ripercorre la sua straordinaria carriera con le sigle che hanno caratterizzato l’infanzia di intere generazioni.

Il Capitano farà ballare, cantare e saltare tutti i Pirati della sua Ciurma in uno show che si preannuncia davvero unico e suggestivo.