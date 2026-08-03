Al via la nuova campagna Logista per lo smaltimento delle sigarette elettroniche

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Getta Giusto”, la nuova campagna di sensibilizzazione di Logista – distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita – dedicata al corretto smaltimento delle sigarette elettroniche, ricaricabili o usa e getta, e dei riscaldatori di tabacco esausti.

In Italia l’utilizzo di questi dispositivi elettronici è in crescita e, parallelamente, aumenta l’attenzione verso il loro corretto smaltimento una volta giunti a fine ciclo di vita. Secondo l’indagine Ipsos Doxa “Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità”, basata su dati 2025, permane tuttavia una quota significativa di consumatori che non conferisce questi dispositivi attraverso i canali dedicati. Si tratta infatti di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), che richiedono specifiche modalità di raccolta e trattamento per consentire il recupero dei materiali e il loro avvio a riciclo. In questo contesto diventa fondamentale mettere a disposizione dei cittadini strumenti di conferimento semplici, accessibili e capillari.

La nuova campagna di comunicazione è stata sviluppata a partire da un’approfondita analisi del contesto e dei comportamenti dei consumatori. Il concept si traduce in un messaggio immediato e facilmente memorizzabile: “Getta Giusto”, un invito semplice e diretto che incoraggia a compiere un gesto responsabile nello smaltimento dei dispositivi esausti. Il key visual richiama i temi della sostenibilità e dell’economia circolare ed è stato realizzato per rendere l’iniziativa ancora più riconoscibile e vicina ai cittadini.

Il progetto TCOLLECT, promosso da Logista nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Federazione Italiana Tabaccai e il Centro di Coordinamento RAEE, entra oggi in una nuova fase del proprio percorso con la campagna “Getta Giusto”.

La rinnovata identità, che ne rafforza la riconoscibilità e rende ancora più immediata la finalità, favorisce la raccolta delle sigarette elettroniche esauste attraverso l’ampia rete delle tabaccherie aderenti. Dall’avvio del progetto su scala nazionale, nel 2024, sono state raccolte finora circa 90 tonnellate di sigarette elettroniche esauste, con il recupero di oltre 13.000 chilogrammi di plastica destinati al riciclo. Questa attività ha consentito di evitare l’emissione di circa 39.000 tonnellate di CO2.

Grazie alla formula “uno contro zero”, i consumatori possono conferire gratuitamente le sigarette elettroniche esauste presso la propria tabaccheria di fiducia, senza alcun obbligo di acquisto di nuovi prodotti. Una modalità che amplia le opportunità di raccolta sul territorio e contribuisce a rendere il corretto smaltimento parte di un gesto quotidiano.

Il nome TCOLLECT esprime la missione del progetto e il ruolo centrale delle tabaccherie come presidio di prossimità per la raccolta dei dispositivi giunti a fine vita. L’evoluzione dell’iniziativa è accompagnata da un piano di rebranding che ha interessato tutti i principali elementi del programma, a partire dalla nuova box di raccolta, completamente riprogettata per migliorarne visibilità, riconoscibilità e facilità di utilizzo. Il rinnovamento è il risultato dell’esperienza maturata sul campo e dei feedback raccolti negli ultimi anni sia dai consumatori sia dalla rete di vendita, che continuerà a essere coinvolta attraverso specifiche attività di formazione, informazione ed engagement.

A supporto del lancio è previsto un articolato piano di comunicazione che accompagnerà il progetto fino alla fine dell’anno. La prima wave comprenderà una campagna stampa su quotidiani, magazine generalisti e testate di settore, oltre ad attività digitali sui canali social, campagne di advertising online e iniziative volte a migliorare la visibilità del progetto e la rintracciabilità dei punti vendita aderenti sui motori di ricerca e sulle piattaforme di intelligenza artificiale generativa. A partire dall’autunno saranno inoltre sviluppate nuove attivazioni dedicate ai diversi target di riferimento, con l’obiettivo di favorire comportamenti sempre più consapevoli.

I punti vendita aderenti all’iniziativa – oltre 30.000 in tutto il Paese – sono facilmente individuabili attraverso la mappa interattiva disponibile su logista.it/t-collect e tramite l’App Logista per te, dove sono consultabili anche ulteriori informazioni utili, tra cui giorni e orari di apertura.

“Con Getta Giusto vogliamo rendere ancora più semplice e immediata l’adozione di comportamenti responsabili nella gestione dei dispositivi elettronici esausti – commenta Federico Rella, Vicepresidente e Direttore Corporate Affairs di Logista Italia -. La sostenibilità genera valore quando riesce a tradursi in azioni concrete e accessibili. Grazie a T-COLLECT mettiamo a disposizione dei cittadini una soluzione capillare e gratuita che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e filiera, capace di trasformare un piccolo gesto quotidiano in un contributo tangibile all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente”.

– foto ufficio stampa Logista –

(ITALPRESS).