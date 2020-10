Coronavirus, 31.084 nuovi casi e 199 morti

MILANO (ITALPRESS) – Sono 31.084 i nuovi casi di Coronavirus di oggi, 4.253 in più di ieri, quando furono 26.831. Sono invece 199 i morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Crescono i ricoveri, 1.030 nelle ultime 24 ore (ieri erano 983), che ora raggiungono quota 16.994, mentre le terapie intensive crescono meno di ieri (95 contro i 115 di 24 ore fa), per un totale di 1.746. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 647.674. In aumento il numero dei guariti delle ultime 24 ore (4.285), che portano ad un totale di 283.567 persone che si sono messe alle spalle il virus. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 325.786 malati. Di questi, 307.046 sono in isolamento domiciliare, quasi 26mila più di ieri. La percentuale di positività sul totale dei tamponi sale oggi al 14,4% contro il 13,31% di ieri. La regione con più casi è la Lombardia, con 8.960 nuovi positivi (ieri erano stati 7.339), seguita da Campania (3.186) e Veneto (3.012), quella con meno nuovi casi è invece la Basilicata con 95. A livello di ricoveri, la Lombardia rimane quella più colpita con 3.698, seguita da Piemonte e Lazio. Le stesse regioni sono quelle con il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva.

(ITALPRESS).