Ciclismo giovani – Maria Acuti senza rivali: vince tra le Juniores la prova in linea open

Porto San Giorgio (Fm) Continua la striscia positiva di Maria Acuti del Biesse Carrera; l’atleta di Ostiglia, dopo il successo nella crono di venerdì, anche ieri è salita sul gradino più alto del podio all’Internazionale Cycling Festival, la prestigiosa “tre giorni marchigiana”. Nella prova in linea, disputata sempre con partenza e arrivo a Porto San Giorgio (Fm), Maria ha dato il massimo e nel finale ha preso in mano lo sprint, con il quale ha posto in bacheca il quinto alloro stagionale che l’ha portata ad indossare anche la maglia rossa di leader di categoria, e a occupare la quinta piazza tra le open. Un momento davvero esaltante quello che sta vivendo la juniores mantovana del secondo anno. Oggi porterà a termine la sua trasferta marchigiana partecipando alla competizione in linea che si terrà a Urbisaglia (Mc).

Altro atleta mantovano che si appresta a vivere da protagonista una manifestazione di rilievo internazionale è Stefano Leali, che oggi sarà al via della frazione inaugurale dell’edizione 2026 del Giro d’Italia Next Gen. Per il terzo anno consecutivo si misurerà su questo palcoscenico con l’intento di dimostrare di avere le carte in regola per essere tra i protagonisti. Scendendo di categoria, gli Juniores mantovani saranno impegnati nel Campionato regionale che verrà assegnato nel Giro della Brianza. A San Pietro in Gu (Pd) saranno impegnati lo juniores Simone Bolzoni del Nial Nizzoli Almo e gli Allievi del Mincio Chiese. Le ragazze dell’Allgor Tatobike, invece, gareggeranno a Vigonovo (Ve). Gli esordienti, invece, avranno a disposizione sia il campionato regionale lombardo a Nuvolento sia il test di Castiglione dei Pepoli (Bo). Per l’mtb Eleonora Flaviani del Ktm Academy sarà in gara a Panchià (Tn). Infine i Giovanissimi faranno meta a Casaleone (Vr).

Paolo Biondo