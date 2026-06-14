“Orchestra 4me&you”, esperienza musicale per giovani talenti

Guidizzolo Un viaggio musicale straordinario, capace di unire l’eccellenza dei professionisti all’entusiasmo contagioso dei più giovani. Si è concluso il percorso di “Orchestra 4me&you”, l’innovativo progetto promosso dall’Orchestra dei Colli Morenici in stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo di Guidizzolo e l’Ente Filarmonico Guidizzolo 1839.

L’iniziativa, che ha preso il via a novembre 2025 per concludersi a inizio giugno 2026, ha trovato il fondamentale sostegno di Fondazione Cariplo, realtà da sempre vicina alla crescita culturale dei territori e principale finanziatrice del progetto.

In circa sette mesi di attività frenetica e appassionante, “Orchestra 4me&you” ha saputo dare vita a tre incredibili realtà artistiche che testimoniano la vivacità del panorama giovanile locale: un’orchestra giovanile composta da ben 45 elementi, un coro di voci bianche che ha riunito 25 giovanissimi cantori, un affiatato gruppo di percussioni.

Un percorso metodico e rigoroso articolato in diverse fasi cruciali: dalle lezioni dedicate agli alunni di strumento alle prove collettive di orchestra e di coro. Il progetto ha offerto momenti di ascolto attivo e performance dal vivo, tra cui 3 concerti eseguiti dall’Orchestra dei Colli Morenici con programmi ideati appositamente per i ragazzi, 5 esibizioni dell’Orchestra in orario scolastico nei vari plessi dell’IC Guidizzolo (coinvolgendo le comunità di Guidizzolo, Cavriana e Solferino) e 3 emozionanti concerti che hanno visto protagonisti proprio l’Orchestra e il Coro giovanili.

Si è trattato di un progetto di ampio respiro che, oltre a valorizzare i giovani musicisti dei singoli ensemble, ha saputo abbracciare e coinvolgere l’intera popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo.

Grande la soddisfazione espressa dai promotori e dai docenti che hanno vissuto il progetto sul campo.

Nicola Ferraresi, docente dell’IC Guidizzolo e Direttore Artistico di Orchestra dei Colli Morenici, sottolinea il valore della rete territoriale: “Un grande successo di questo nuovo progetto di Orchestra dei Colli Morenici. Ringrazio in primis Fondazione Cariplo per il prezioso sostegno alla nostra iniziativa, e poi la Dirigente dell’IC Guidizzolo, Rina Delaini,

insieme a tutti i colleghi dell’Istituto che hanno accolto fin da subito la nostra proposta con immenso entusiasmo”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Filippo Neri, Presidente dell’Orchestra dei Colli Morenici, che si complimenta con i piccoli artisti: “Complimenti a tutti i ragazzi che si sono esibiti e un grandissimo grazie all’Ente Filarmonico Guidizzolo 1839, nostro partner strategico del progetto, per la fondamentale collaborazione”.

Il futuro dell’iniziativa guarda già avanti, forte di basi solide e di una visione a lungo termine. Annika Pinelli, segretaria dell’associazione e ideatrice del progetto iniziale, commenta con orgoglio il traguardo raggiunto: “Vedere un gruppo di professionisti collaborare con e per i ragazzi è il vero risultato atteso. Puntiamo da sempre sui giovani e siamo fermamente convinti che l’Orchestra “4me&you”; proseguirà nel tempo; ce la metteremo tutta per dare stabilità a questo splendido percorso”.

Un momento di profonda e sincera commozione ha segnato la prima esibizione dell’orchestra giovanile. Durante il debutto, infatti, l’ensemble è stato ufficialmente intitolato alla memoria di Diego Lucchini, giovane e stimato musicista guidizzolese venuto a mancare recentemente. Alla famiglia Lucchini va il caloroso abbraccio di tutta l’organizzazione, unito al nuovo nome dato all’orchestra giovanile in “Il sorriso di Diego” simbolo destinato a rimanere come un ricordo indelebile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato.

Al di là del valore strettamente artistico, il vero traguardo dell’iniziativa risiede nell’aver generato una solida e dinamica rete sociale creata da Orchestra dei Colli Morenici che ha connesso l’istituzione scolastica, le associazioni del territorio, tre amministrazioni comunali (Guidizzolo, Cavriana e Solferino), le famiglie e i ragazzi. Questa sinergia ha favorito una partecipazione attiva e una condivisione profonda degli obiettivi educativi, trasformando la pratica musicale in un catalizzatore di relazioni umane. Il coinvolgimento diretto dei genitori e la collaborazione tra i diversi attori del territorio hanno dimostrato come la cooperazione comunitaria sia fondamentale per sostenere e valorizzare il percorso di crescita dei giovani musicisti.

Con la conclusione dell’anno scolastico si spegnono temporaneamente i riflettori sui palchi, ma resta l’eco di un’esperienza formativa e umana che ha dimostrato come la musica sia uno dei più potenti strumenti di inclusione, crescita e coesione sociale per le nuove generazioni.