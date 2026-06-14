14 Giugno 2026 - 16:14:49
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Tamburello serie A m – Solferino sul velluto, Castellaro sconfitto. Il Ceresara va all’assalto della capolista

Mantova Nel primo anticipo della quarta giornata di ritorno, il Solferino vince con autorevolezza la sfida di Castelli Calepio per 2-0, confermando il proprio ottimo momento di forma e volando in vetta. La formazione di Ruffoni ha chiuso agevolmente a proprio favore l’incontro, mettendo in mostra organizzazione, concentrazione e una mentalità vincente. Al termine del match, soddisfatto il presidente Mario Spazzini: «La mia squadra ha qualcosa in più rispetto agli avversari. In campo gioca con molta attenzione e non prende mai alla leggera né la gara né l’avversario di turno». Turno amaro per il Castellaro, che sullo sferisterio di casa non è riuscito ad avere la meglio nei riguardi del Segno. Il quintetto trentino è partito subito a mille, dominando il primo parziale. La reazione dei ragazzi di Baldini c’è stata, ma solamente nella parte iniziale del secondo set, quando hanno dato la sensazione, fino al 2-4, di aver trovato il passo giusto. Gli avversari però hanno cambiato ritmo di gioco e si sono fatti più incisivi ottenendo alla fine il successo. La quarta giornata di ritorno prosegue oggi con due sfide che promettono spettacolo e punti pesanti sia per la lotta al vertice sia per le zone alte della classifica. Riflettori puntati sul confronto tra Dossena e Ceresara, il match più atteso del turno domenicale. I bergamaschi di Manuel Beltrami stanno disputando una stagione di altissimo livello e fino a questo momento hanno lasciato per strada un solo punto, confermandosi come una delle squadre più solide e continue del campionato. Di fronte troveranno un Ceresara altrettanto competitivo, formazione che ha conosciuto la sconfitta soltanto sul difficile campo del Segno, arrendendosi però solamente al tie-break. I mantovani arrivano all’appuntamento con fiducia e l’obiettivo di rallentare la corsa della capolista, in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante anche in ottica play off. E grande è la speranza del Solferino. Interessante anche la sfida tra Arcene e Cavrianese. I bergamaschi attendono ancora di completare il match sospeso contro il Segno, gara che potrebbe fornire indicazioni importanti sul loro reale valore in classifica. Nel frattempo saranno chiamati a concentrarsi sulla sfida contro una Cavrianese desiderosa di riscattarsi dopo la sconfitta al tie-break subita in settimana sul campo del Bardolino. La formazione mantovana ha bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della graduatoria. (b)

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