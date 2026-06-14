Pallavolo serie C – L’Asolaremedello riabbraccia Mattia Penci e Alessandro Zilia

Asola Dopo la scelta del nuovo allenatore, Alessandro Piroli, chiamato a raccogliere l’eredità di Luigi Ghitti, prende forma il nuovo Asolaremedello che, dopo la seconda retrocessione consecutiva, ripartirà dalla Serie C lombarda. La società è già al lavoro per costruire il roster della prossima stagione. Dopo gli addii di Peslac e Andrea Cavallari, saluta anche Pellegri. Sul fronte degli arrivi sono stati invece annunciati Enrico Statuto, palleggiatore con esperienze ad Atlantide Brescia e Cazzago San Martino, e Manuel Zamboni, schiacciatore proveniente da Montichiari. La società guidata dal presidente Nicola Cavallari ha inoltre ufficializzato i ritorni di Mattia Penci e Alessandro Zilia, reduci dalla positiva esperienza con l’Esse Elle Casalmaggiore. Il mercato dell’Asolaremedello, però, non è ancora chiuso e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità per completare l’organico a disposizione di coach Piroli. L’obiettivo del club è quello di allestire una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato e di riportare entusiasmo nell’ambiente dopo due stagioni particolarmente difficili. La dirigenza sta valutando altri innesti in diversi ruoli e conta di definire il gruppo nelle prossime settimane, così da presentarsi ai nastri di partenza con un organico già ben amalgamato e pronto ad affrontare le sfide della nuova categoria.