Tamburello serie A femminile – Il derby Cavriana-Guidizzolo chiude la regular season, poi via ai play off

Mantova Ultima giornata nella Serie A femminile e verdetti ancora da definire. L’Ubisport Ciserano, dopo aver guidato la classifica per gran parte della stagione, ha ceduto il primato all’Alegra Settime in seguito alla sconfitta nello scontro diretto. Le bergamasche dovranno battere la quotata Tigliolese e sperare in un passo falso delle astigiane sul campo del Faedo per riconquistare la vetta. Derby mantovano tra Cavrianese e Guidizzolo, con le ospiti favorite ma chiamate a non sottovalutare una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di livello superiore. Grande attenzione anche alla sfida tra Faedo e Alegra Settime. Le prime due classificate vanno in semifinale. La terza sfida la sesta e la quarta affronta la quinta, per decidere le altre due semifinaliste. Si gioca in gara unica. In casa, la squadra meglio classificata al termine del campionato.

In Serie B, nel girone A, il Nigoline ormai primo chiuderà la stagione regolare in trasferta contro il Capriano del Colle A, terza della classe. Impegno casalingo per il Cavalcaselle, seconda in classifica, opposta alla Cavrianese. Le mantovane termineranno la prima parte del campionato al quarto posto con otto punti di vantaggio sulla Pieese, svantaggio non più recuperabile con una sola giornata da disputare. Altro impegno casalingo per la Pieese contro il fanalino di coda Capriano B. Già definite le qualificate ai quarti: Nigoline, Cavalcaselle, Capriano del Colle A e Cavrianese. Nel girone B vi sono Segno, Nave San Rocco, Monte e Aldeno. La settimana prossima la Cavrianese sfiderà il Segno (prima del gir. B) nella gara d’andata dei quarti.

Serie A femminile

Quinta di ritorno: Ubisport Ciserano-Tigliolese (ore 16); Cavrianese-Guidizzolo (ore 16); Faedo-Alegra Settime (ore 16.30). La classifica: Alegra Settime punti 23, Ubisport Ciserano 22; Guidizzolo e Faedo 13, Tigliolese 8, Cavrianese 2.

Serie B femminile Gir. A

Quinta di ritorno: Capriano del Colle A-Nigoline; Cavalcaselle-Cavrianese; Pieese-Capriano del Colle B.

La classifica: Nigoline punti 25; Cavalcaselle 20; Capriano del Colle A 18; Cavrianese 13; Pieese 5; Capriano del Colle B 0.