Il sindaco di Castel d’Ario presenta la squadra: Cagnata sarà il vice

Castel d’Ario È stata presentata venerdì sera in Palazzo Pretorio, durante il primo consiglio della legislatura 2026-2031, la nuova Giunta comunale di Castel d’Ario che affiancherà il sindaco Giampaolo Turazza nel governo del paese. Prima di procedere con le nomine, il neo eletto sindaco ha giurato sulla Costituzione ringraziando nuovamente i cittadini per la fiducia accordatagli il 24 e il 25 maggio scorsi. La cerimonia d’insediamento è stata allietata dal Corpo Bandistico di Castel d’Ario, che ha suonato l’Inno di Mameli. Turazza ha quindi ufficializzato la composizione della squadra che lo affiancherà nella guida del Comune per i prossimi cinque anni. Una Giunta composta da due uomini e tre donne. A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Davide Cagnata, al quale sono state affidate le deleghe al Bilancio, ai Tributi, alla Cultura e alla Comunicazione. Per Alessandra Bellini, invece, deleghe all’Istruzione e alla Biblioteca. Silvia Pasini seguirà Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Servizi digitali, Pari opportunità e Politiche sociali, mentre Eleonora Natali avrà la responsabilità di Eventi e Manifestazioni, Associazionismo, Giovani, Ecologia-Ambiente e Commercio. Il sindaco ha scelto di mantenere in capo a sé Vigilanza, Sicurezza, Polizia locale, Personale, Protezione Civile e Sport. Turazza ha infine ribadito l’impegno della nuova amministrazione a lavorare per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento dei servizi.