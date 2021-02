Cortina 2021, Canon Digital Imaging Partner

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Canon è stata al fianco di Fondazione Cortina 2021 in qualità di Digital Imaging Partner dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si concludono oggi a Cortina d’Ampezzo.

In questa edizione dei Mondiali di Sci, Canon ha supportato il grande racconto della manifestazione con la propria tecnologia di prodotti e servizi di imaging al fianco dei fotografi professionisti in campo per seguire, documentare le gare e raccontare le emozioni e le passioni degli atleti.

Presso il media centre situato nella finish area di Rumerlo – la zona di arrivo delle gare – Canon ha allestito un’area dedicata al servizio Canon Professional Service, per garantire assistenza ai fotografi accreditati alle gare. I professionisti presenti a Cortina hanno potuto contare sulla consulenza di tecnici dedicati e riparatori specializzati per verificare il buon funzionamento dell’attrezzatura. E’ stata anche l’occasione per poter provare le ultime novità Canon tra cui la recente ammiraglia del brand EOS-1DX Mark III e le novità del sistema Canon EOS R, fra cui le nuove EOS R5 ed EOS R6, e le ottiche RF.

Inoltre, Canon ha messo a disposizione degli uffici della manifestazione e della Sala Stampa una dotazione di soluzioni per la gestione smart delle attività di stampa, copia e scansione di documenti e informazioni. Tra i modelli a disposizione, quelli della famiglia imageRUNNER ADVANCE studiati per aiutare a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e che si distinguono per elevati standard di produttività, funzionalità e sicurezza.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo non potrebbe renderci più orgogliosi vedere le nostre tecnologie tornare in campo, in mano a fotografi professionisti e al servizio dell’organizzazione di una grande manifestazione come quella dei Mondiali di Sci. Il mondo dello sport ha sempre rappresentato un ambito fondamentale per il nostro comparto di Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze dei fotografi che ricercano velocità, precisione e resistenza in condizioni di lavoro estreme”, afferma Massimo Macarti, Amministratore Delegato di Canon Italia. “Innovazione tecnologica, sostenibilità e responsabilità sociale sono i valori che guidano ogni nostra scelta e attività. Tre aspetti per i quali sentiamo una forte vicinanza con Fondazione Cortina, che attraverso gli eventi sportivi si è proposta di promuovere le bellezze del territorio nel rispetto dell’ambiente”.

“Lo sport raccontato con le immagini da sempre è una valorizzazione delle emozioni che si vivono sul campo”, ha commentato Valentina Comoretto, Chief of Media di Cortina 2021 “Siamo orgogliosi di avere Canon al nostro fianco e di poter offrire un servizio di alta qualità”.

