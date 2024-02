Dermatologia, Deka lancia quattro nuove piattaforme laser

PARIGI (ITALPRESS) – Al 25esimo congresso mondiale Imcas di Parigi, la società italiana Deka, specializzata nello sviluppo di dispositivi per la dermatologia e la medicina estetica, ha annunciato il lancio di quattro nuovi laser che arricchiscono la linea “PRO” presentata allo scorso congresso mondiale di dermatologia “WCD” di Singapore. Le nuove piattaforme lanciate sul mercato sono “Tetra PRO”, “Motus PRO”, “SmartXide PRO” e “Toro”. “Con queste nuove soluzioni – annuncia l’azienda del gruppo El.En quotato all’Eurostar Next di Borsa italiana – Deka trasforma i paradigmi tradizionali della laser terapia in dermatologia, medicina estetica e dermo-chirurgia, aprendoli a nuove frontiere applicative”.

“Tetra PRO” è l’evoluzione del laser CO2 “SmartXide Tetra”, famoso per trattamenti di ringiovanimento cutaneo tra cui “CoolPeel”, il “lunch-time treatment” come viene definito dagli statunitensi, ma con un’area di scansione più ampia ed una riduzione dei tempi di trattamento del 25%. “Motus PRO” è la nuova soluzione laser Alessandrite e Nd:YAG per l’epilazione e per trattamenti vascolari, oltre al trattamento viso ultra confortevole e multi target “Moveo GLO” che sta spopolando negli USA. SmartXide PRO è l’evoluzione del suo predecessore SmartXide DOT, il primo laser CO2 frazionato sul mercato. Mentre il laser “Toro” agisce con 3 lunghezze d’onda (532, 1064 e 785nm) su più fronti: macchie, tatuaggi e ringiovanimento, spaziando dalle cicatrici al toning fino al trattamento DEKAPeel per trattare velocemente i pori dilatati ed ottenere un miglioramento generale della texture cutanea.

“Queste quattro nuove soluzioni laser che vedono la luce dopo pochi mesi dal lancio della linea “PRO” – afferma l’amministratore delegato dell’azienda, Paolo Salvadeo -, sono l’ennesima riprova dell’efficacia del nostro modello organizzativo e di ricerca e sviluppo. La strada è segnata. Con il fortissimo ausilio di Deka, il nostro gruppo, nel segmento medicale, vuole non solo affermarsi come il primo player nei laser medicali al mondo, ma anche mantenere prospetticamente una posizione di forte leadership nei confronti del mercato e della concorrenza”.

“L’azienda ha investito moltissimo in ricerca e sviluppo e in ricerca clinica, ottenendo risultati straordinari”, sostiene Riccardo Stocchi, Innovation Manager di Deka, per il quale la nuova linea PRO “segna, oltre ad elevati standard di efficacia e sicurezza, un’attenzione maniacale per i dettagli, dal design delle apparecchiature all’usabilità del software, con interfacce grafiche sempre più innovative, assolutamente intuitive e user friendly”.

-foto ufficio stampa Deka –

(ITALPRESS).