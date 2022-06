Calcio Promozione – Patron Bronzatti: “Governolo, niente proclami”

Governolo Squadra fatta «al 95%» per la Governolese, pronta a ripartire dalla Promozione dopo l’amara retrocessione dell’Eccellenza nel campionato appena concluso sotto la guida di Giuseppe Manarin. «Manca ancora un centrale difensivo – dice il presidente Fabio Bronzatti – per il resto siamo più che soddisfatti della rosa allestita. Ci dobbiamo calare nella nuova realtà della categoria inferiore, ma pur sempre in un campionato di tutto rispetto. Siamo contenti, perché siamo riusciti a trattenere atleti importanti come Avanzini, Rigon, Pernigotti, Lonighi, tanto per fare alcuni nomi, arricchendo la rosa con pezzi pregiati come Ferri e Omoregie». I Pirati, pur con tanta concorrenza, vogliono recitare un ruolo da protagonisti: «Abbiamo scelto Manarin perché è un grande conoscitore di calcio e sa lavorare con i giovani. Nel progetto che abbiamo in mente, questa componente è fondamentale, sfruttando anche il campionato Juniores Regionale A che forma molto bene i baby».

E alcuni talenti sono sbocciati in questi anni: «Ci è dispiaciuto vedere andare via Xeka, ma abbiamo assecondato le possibilità di crescita ulteriore del ragazzo, con il giusto corrispettivo». Un altro giocatore sul quale ci sono stati molti sondaggi è il portiere 2005 Alexandro Freddi: «Tante voci, ma offerte concrete nessuna. Il ragazzo per adesso rimane con noi. Sempre disposti ad ascoltare proposte» dice sibillino Bronzatti. Un campionato nel quale i Pirati non faranno solo da comparse, pur senza fare proclami. «Vedremo strada facendo – conclude Bronzatti – ma sicuramente non siamo da salvezza e basta». Nei prossimi giorni prevista una riunione con l’area tecnica per programmare l’inizio della preparazione. I Pirati non vedono l’ora di ripartire: questa può essere l’annata del riscatto.