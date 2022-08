Elezioni, nel simbolo Forza Italia riferimento a Ppe e nome Berlusconi

ROMA (ITALPRESS) – Il simbolo di Forza Italia, il nome Berlusconi presidente e il riferimento al Partito Popolare europeo. E’ questo il contrassegno con il quale Forza Italia correrà per le prossime elezioni del 25 settembre svelato dal coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani. “Il simbolo porta i colori di Forza Italia, il nome di Berlusconi ed è stato aggiunto il riferimento al Ppe. In accordo con la famiglia Popolare abbiamo deciso di ribadire la presenza forte di un’anima cristiana, democratica, liberare e garantista che fa esplicito riferimento ai valori popolari europei. Si tratta della nostra scelta europeista, l’essere legati a una tradizione”, ha detto Tajani.

Quanto alla premiership, “chi prende più voti avrà l’onere e l’onore di indicare il futuro presidente del Consiglio al capo dello Stato che poi avrà l’ultima parola. La regola è precisa, non c’è preclusione verso alcun leader di centrodestra”.

(ITALPRESS).

-foto Italpress-