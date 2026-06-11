“Luigi d’Oro 2026”, il 19 giugno al Sociale a Castiglione la consegna delle benemerenze

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – È fissata per il 19 giugno alle ore 18, al Teatro Sociale, la cerimonia di consegna del “Luigi d’Oro 2026”, la prestigiosa benemerenza aloisiana del Comune. Durante l’evento saranno premiati lo studente o la studentessa dell’anno, gli studenti meritevoli e le “Botteghe storiche”, riconoscimento destinato alle attività commerciali e artigianali che rappresentano la tradizione e il valore economico e sociale del territorio. Grande attesa per il nome del destinatario della benemerenza “Luigi d’Oro 2026”, assegnata ogni anno a persone o enti che si siano distinti per meriti nelle scienze, nelle arti, nello sport, nell’impegno civile o professionale. La cerimonia, sottolineano gli amministratori comunali, rappresenta un momento di valorizzazione del merito, delle eccellenze giovanili e del tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e tradizione.