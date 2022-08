Elezioni, Salvini “Al Viminale? Vorrei un uomo o una donna della Lega”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Saranno gli italiani con il loro voto a decidere chi fa cosa. Se sarà la Lega a prendere un voto in più avrò io l’onore e l’onere di indicare il presidente del Consiglio”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della visita all’hotspot di Lampedusa. “La mia richiesta di indicare in anticipo i ministri – ha aggiunto – era legata esclusivamente a un concetto di trasparenza: di certo non mi dispiacerebbe se al Viminale ci fosse un uomo o una donna della Lega”.(ITALPRESS)

– foto Lega –