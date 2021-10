Fedriga “Berlusconi nome spendibile per il Quirinale”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che quello di Silvio Berlusconi sia un nome spendibile, non è l’unico, ma è spendibile. E’ una persona che ha avuto un’esperienza di Governo molto importante e credo che questo sia un vantaggio. Credo che una valutazione si possa fare scevri da ideologie”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, ospite a “Sabato Anch’io” su Radio1 in merito all’ipotesi di Silvio Berlusconi come prossimo presidente della Repubblica. “Come Conferenza delle Regioni abbiamo mandato più volte delle sollecitazioni al Governo perchè abbiamo bisogno di chiarimenti, dobbiamo capire e condividere con estrema trasparenza e rapidità come vengono spese queste risorse, perchè al momento non è chiaro come saranno spese dai ministeri e come saranno coinvolte le Regioni”, ha detto in merito al Pnrr. “Se le Regioni non vengono coinvolte si rischia un flop, vogliamo prenderci le nostre responsabilità, ma vogliamo avere il tempo e le condizioni per poterlo fare. Al momento ci sono ancora molti dubbi, senza spazio di condivisione rischiamo di non riuscire a organizzare bene tutto e rispettare i tempi”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).