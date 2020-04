Fondazione Cariplo, il Bilancio 2019 si chiude con un avanzo di 501 mln

MILANO (ITALPRESS) – La Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo ha approvato all’unanimita’ il Bilancio 2019 che si e’ chiuso con un avanzo di 501 milioni di euro.

Il risultato e’ dovuto – spiega la Fondazione – alla performance ottenuta dalla gestione del patrimonio, “sia degli oltre 5 miliardi di euro affidati in gestione a Quaestio Capital Management Sgr che ha ottenuto un rendimento lordo dell’8,76%, sia dalle partecipazioni che hanno distribuito dividendi per complessivi 198,8 milioni di euro”.

Il totale delle risorse disponibili per l’attivita’ filantropica 2020 e’ di 135 milioni di euro: “60 milioni di euro non sono ancora stati destinati o impegnati e possono quindi essere oggetto di una riprogrammazione straordinaria in seguito all’emergenza Covid”, fa sapere la Fondazione, “a partire dal riorientamento di questi contributi, la Fondazione Cariplo intende sfruttare anche l’effetto volano per mobilitare ulteriori risorse, economiche e non solo, ad esempio attraverso altre risorse raccolte dai progetti sostenuti, collaborazioni con le Fondazioni di Comunita’, risorse raccolte da possibili partner”.

“In questo momento di grande incertezza non viene meno la chiarezza rispetto al compito e all’obiettivo a cui la Fondazione Cariplo risponde: investiamo sulle persone piu’ deboli, sulla cultura, sulla ricerca e sull’ambiente come punti chiave da cui partire per generare valore e guardare al futuro”, afferma il presidente, Giovanni Fosti.

