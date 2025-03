Germania, dal Bundestag via libera al superamento del freno al debito

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha approvato le modifiche costituzionali per superare il freno al debito e investire in particolare nella difesa, nelle infrastrutture e nei Laender. Hanno votato a favore 513 deputati, 207 invece i contrari. Superato quindi il quorum dei due terzi necessario per il via libera. Le modifiche costituzionali hanno ottenuto i voti di Cdu-Csu, Spd e Verdi. Il provvedimento va ora all’esame del Senato federale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).