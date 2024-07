Giorgetti “In arrivo decreti per realizzare il federalismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono in corso le attività istruttorie per predisporre uno o più decreti attuativi, anche per superare gli ostacoli operativi che hanno impedito la completa realizzazione del federalismo fiscale”. Lo dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale. “I dati mostrano – aggiunge -che la difficoltà nella riscossione costituisce la principale causa delle crisi finanziarie degli enti locali”.

