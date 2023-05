Groves vince in volata la 5^ tappa, Leknessund in rosa

SALERNO (ITALPRESS) – Kaden Groves ha vinto in volata la quinta tappa del Giro d’Italia 2023, la Atripalda-Salerno di 171 chilometri. In un finale convulso e caratterizzato da due cadute avvenute negli ultimi 7 chilometri a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, lo sprinter australiano della Alpecin-Deceuninck ha regolato Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Rimasto coinvolto nella prima delle due cadute nelle battute finali, Andreas Leknessund (Team DSM) conserva la maglia rosa. Giornata nera per Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step): il campione del mondo, secondo in classifica generale, è finito a terra nelle battute iniziali della tappa e a due chilometri dall’arrivo, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Domani la sesta tappa, con partenza e arrivo a Napoli per un totale di 162 chilometri.

– foto LivePhotoSport –

