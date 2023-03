MANTOVA Gianpaolo Grisolia è stato confermato direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Mantova di cui era facente funzione da luglio 2022. Grisolia, classe 1964, si laurea in medicina all’Università degli studi di Bologna nel 1990 e nel 1994 si specializza in ostetricia e ginecologia. Dal 1996 svolge attività di sala parto e di chirurgia ostetrica e ginecologica. Esegue attività di consulenza di II livello nell’ambito della diagnosi prenatale invasiva e non invasiva e nell’ambito della patologia della gravidanza. Svolge attività di ricerca in collaborazione con altri istituti nazionali e internazionali nell’ambito della diagnosi prenatale e della patologia ostetrica. Ha alle spalle numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. A partire da maggio 2000 inizia a svolgere la sua professione per l’ASST di Mantova, allora Azienda Ospedaliera Carlo Poma, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Dal 2013 al 2017 diventa Responsabile della struttura di Sala Parto e Percorso Nascita, mentre dal 2018 è a capo della struttura di Attività di Patologia Fetale e della Gravidanza.

È un componente del gruppo di lavoro relativo al progetto “percorso nascita” finalizzato all’adozione di linee guida comuni nei due punti nascita aziendali e la costruzione di percorsi condivisi ospedale – territorio