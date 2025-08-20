Salvini “Avere dubbi su obbligo vaccini non è antiscientifico”

MILANO (ITALPRESS) – Chiederete le dimissioni del ministro dellaNo. Lo dico io da ministro. E’ come se io avessi nominato una commissione da me firmata e dopo tre giorni mi fossi autoazzerato la commissione da me scelta, avrei un problema in casa, evidentemente, quando si parla di salute”. Lo ha detto ila margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano, parlando con i giornalisti.

“Poi leggevo oggi un’intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno – ha proseguito -. Non sono no vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni. Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale, che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei, non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).