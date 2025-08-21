Calcio Serie B – Mantova, Bonfanti ai dettagli

MANTOVA Ancora non ci siamo, ma la distanza che separa il Mantova da Nicholas Bonfanti è sempre più ridotta. Ieri un altro passo in avanti nella trattativa tra il dt biancorosso Christian Botturi e il Pisa, proprietario del cartellino dell’attaccante classe 2002. Si discute della formula del trasferimento: sarà un prestito con diritto di riscatto, e proprio sulle cifre del riscatto e dei vari bonus si sta trattando in queste ore. Sullo sfondo non mollano la presa Padova e Carrarese, che vorrebbero Bonfanti in prestito secco. Soprattutto il club toscano pochi giorni fa sembrava ad un passo dal chiudere l’affare, prima del blitz del Mantova. Botturi tiene comunque gli occhi vigili su un paio di alternative (un italiano di categoria e uno straniero). Oggi potrebbe essere il giorno della svolta, si spera in positivo.