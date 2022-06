ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra evidente la volontà della sinistra di far saltare il governo”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha concluso con queste parole, sottolineate dagli applausi dei deputati del partito, la riunione con i parlamentari convocata per fare il punto della situazione. “Mentre noi in Senato stavamo approvando l’equo compenso, alla Camera Pd e 5Stelle hanno imposto ius soli mascherato e droga libera”, ha aggiunto Salvini.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).