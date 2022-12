Basket serie A2 f – MantovAgricoltura si gioca il quinto posto con il Broni

San Giorgio La vittoria sfumata contro Udine non ha scalfito la tenacia del San Giorgio, che domani sera accoglierà tra le mura amiche del PalaSguaitzer la Logiman Broni. Sarà uno scontro diretto importante per la classifica. Le pavesi si trovano a 10 punti, esattamente come le atlete mantovane. Per MantovAgricoltura vincere significherebbe restare da solo al quinto posto e sempre molto vicino al plotone delle top 4: Costa Masnaga, Udine, Sanga e Castelnuovo Scrivia.

Anche Broni è reduce da una sconfitta nell’ultima giornata disputata in casa contro l’Alperia Basket Club Bolzano, che si è conclusa sul 55 a 62 proprio per le bolzanine.

La posta in palio è dunque molto alta per entrambe le compagini: non solo il quinto gradino della classifica, bensì il ritorno alla vittoria dopo la sconfitta dell’ultima giornata.

Coach Stefano Purrone ha commentato l’ultima partita contro Udine, elogiando le sue atlete nonostante le percentuali troppo severe e punitive per San Giorgio: «Abbiamo avuto un ottimo approccio. Purtroppo abbiamo però pagato una scarsa realizzazione dopo la creazione di buone conclusioni, subendo la fisicità di Udine che ci ha messo un po’ di frenesia addosso». La Logiman è lì alla porta che bussa e l’allenatore mantovano è ben conscio del valore avversario, ma lo è altrettanto del proprio gruppo di giocatrici: «Questa sera ci aspetta il Logiman Broni, squadra costruita per stare ai vertici. Noi dal canto nostro vogliamo cercare di fare la miglior partita possibile per non perdere il treno della parte alta della classifica». Infine, l’head coach sottolinea i punti forti del suo gruppo, premiando l’impegno quotidiano di tutto il suo team unito nel raggiungere traguardi tanto personali quanto di squadra: «Ogni settimana stiamo, e stanno, cercando tutte di migliorare: hanno un atteggiamento esemplare volto sia al miglioramento singolo che a quello della squadra. Abbiamo creato un gruppo di ottime persone che lavorano molto bene e soprattutto stanno bene insieme. Nelle difficoltà che abbiamo avuto, sono state in grado di avere la forza di approcciarsi ad ogni singola partita come se fosse una finale, con la volontà di vincere sempre: è sicuramente un punto di partenza cruciale».

La palla a due è fissata per le ore 20.30 di questa sera al palazzetto dello sport Sguaitzer. La diretta su YouTube sarà disponbile a partire da pochi minuti prima dell’avvio della gara.

La decima giornata: Udine-Podolife Treviso; Ponzano-Trieste; Alpo-Sanga Milano; MantovAgricoltura San Giorgio-Logiman Broni; Alperia Basket Club Bolzano-Carugate; Costa Masnaga-Velcofin Vicenza; Castelnuovo Scrivia-Acciaierie Valbruna Bolzano.