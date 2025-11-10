Stoccata Elkann “Piloti Ferrari pensino a guidare e parlino meno”

ROMA (ITALPRESS) – Una frecciata tutt’altro che velata a Charles Leclerc e Lewis Hamilton e la conferma dell’impegno della sua famiglia nella Juventus. John Elkann, presidente Stellantis e ad Exor, a margine della presentazione della partnership tra comitato organizzatore di Milano-Cortina e i brand italiani della holding, ha parlato anche della Ferrari, reduce dal doppio ritiro di ieri a Interlagos. “In Brasile c’è stata una grande delusione, se guardiamo il campionato di F1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici in evidenza con le loro prestazioni e tutto quel che è stato fatto sui pit stop, se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina sia migliorata, ma il resto non è all’altezza, è importante che i piloti si concentrino a guidare e parlino meno – le parole di Elkann – Davanti a noi abbiamo gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto. Abbiamo vinto il Mondiale Endurance, è stata un’emozione straordinaria vincere sia il campionato piloti che quello costruttori, è la dimostrazione che quando la Ferrari è unita si possono ottenere grandissime cose”. E per quanto riguarda Vasseur, nel dirigente francese “abbiamo un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare. E’ stato confermato. Quello che è importante è che noi siamo felici come Ferrari della grande vittoria nel Mondiale Endurance, che viene da un anno difficile e ottenuta perchè si è lavorato in maniera coesa”. Per quanto riguarda invece il legame con la Juventus, “chiunque sia interessato, azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti, ma è importante che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione. Il nostro rapporto con la Juventus nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte con mio nonno e mio zio, e con Andrea che ha dato e fatto tanto, e sono riconoscente per ciò che è stato fatto. Il nostro rapporto è forte, inossidabile, ha attraversato momenti complicati come nel 2006. Ne siamo usciti fuori più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un altro momento difficile, ne usciremo ancor più forti. Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore che ha l’esperienza di Spalletti deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano”.

