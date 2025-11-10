Martedì 11 novembre (ore 15) alla Cgil la presentazione del libro di Egidio Lucchini

Verrà presentato martedì 11 novembre, alle ore 15 nella Camera del Lavoro di Mantova in via Altobelli 5, “I premi Nobel della poesia” il nuovo libro dello scrittore mantovano Egidio Lucchini.

Si tratta di un report unico dei poeti insigniti del prestigioso riconoscimento per la Letteratura dal 1901 a . Una rassegna che per ogni autore propone una breve nota biografica, un commento introduttivo e una selezione di testi poetici esemplari.

A curare la pubblicazione lo scrittore mantovano Egidio Lucchini che quest’anno ha compiuto 101 anni. Nato a Suzzara il 30 del 1924, Lucchini è laureato in pedagogia e sociologia. Ispettore scolastico, per decenni è stato collaboratore fisso della rivista “Infanzia” dell’Università di Bologna. Iscritto all’ordine degli psicologi e dei giornalisti, è autore di numerosi saggi di carattere pedagogico, storico e politico.