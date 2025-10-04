Tudor “Io vedo una Juve in crescita, Milan grande squadra”

TORINO (ITALPRESS) –, che vede “in crescita”. “Per analizzare le ultime gare serve onestà. Stiamo facendo bene. Non dico che abbiamo fatto partitone, è chiaro che anche noi abbiamo dei limiti”, ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa.

“Affrontiamo una squadra di primissimo livello, con un grande allenatore e ottimi giocatori, che attraversa un buon momento. Servirà una grande gara domani. Manca la vittoria, è vero. La squadra però ha fatto bene e meritava di più. La squadra sta bene”, ha precisato Tudor.

“Abbiamo una identità chiara. Giochiamo da sei mesi nella stessa maniera. Stiamo lavorando per trovare gli equilibri giusti, anche con i cambi a gara in corso. Io vedo che la squadra sta facendo quello che deve fare. Poi si lavora tutti i giorni per crescere: a volte ci riesci, altre no. Manca qualche vittoria, ripeto: nel calcio, poi, si fanno le analisi anche in base ai risultati, purtroppo”, ha detto ancora l’allenatore bianconero.

“Certe gare si vincono anche col cuore. Con la pressione agli avversari e l’aggressività nel difendere e nell’attaccare. Si può vincere anche con un calcio da fermo. Quattro pareggi di fila? Undici gol incassati in 5 gare? A me questi numeri interessano zero. Mi interessa solo che la squadra faccia quello per cui ci alleniamo e che dia tutto”, ha continuato Tudor.

“Dubbi di formazione? Dopo l’allenamento odierno vedremo. Per ora non posso dire niente”, ha spiegato il tecnico della Juve. Sulle rotazioni, poi ha affermato: “Io lavoro con i giocatori su questa cosa, soprattutto sul piano psicologico; poi faccio le scelte di partita in partita”.

Tornando sulle ultime gare, Tudor ha dichiarato: “Mancano onestà e cultura calcistica, cose necessarie per essere obiettivi”. Su Modric, infine, ha detto: “Siamo stati compagni di Nazionale. Mai visto uno a 40 anni che gioca ancora a certi livelli. E’ un grande, sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani non faccia bene”.

