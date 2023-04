Tunisia, Ghribi “Non è un problema, ma un’opportunità straordinaria”

MILANO (ITALPRESS) – “La Tunisia non è un problema, ma un’opportunità straordinaria se con questo grande Paese l’Italia e l’Unione Europea sapranno intraprendere un rapporto di cooperazione olistica. Non c’è solo l’immigrazione, c’è la cultura, lo sviluppo rurale, l’energia, le infrastrutture, l’agricoltura. C’è il Mare Mediterraneo che è un mare che unisce invece di dividere. Così come c’è il dialogo interreligioso che assicura pace, sicurezza, stabilità e prosperità. E’ stato anche questo il senso della cena Iftar che ho voluto organizzare a Roma alla presenza dell’Imam di Palermo, di quello di Roma e di Monsignor Vincenzo Paglia. Occorre impegnarsi e credere. Questo è il segreto della cooperazione dell’Italia e dell’Unione Europea con la Tunisia. Per quanto mi riguarda io ci credo”. Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente di Gksd. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Gksd