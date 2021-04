Atletica – Mondini e Gambardella (I Gonzaga) brillano a Brescia

BRESCIA Gli atleti dei Gonzaga, Luca Mondini e Giulio Gambardella, hanno preso parte ieri al meeting di Brescia. Mondini ha corso per la prima volta i 150 piani e con l’ottimo tempo di 16″92 si è classificato 7° assoluto (2° tra gli junior). «La gara è andata bene – spiega Luca – e il risultato è buono come esordio, meglio delle previsioni e dei crono siglati in allenamento. Ho tenuto bene i primi 100 metri e perso leggermente il ritmo solo negli ultimi 50, ma il risultato finale è soddisfacente».

Gambardella si è cimentato nei 600 e il crono di 1.23.35 gli è valso un piazzamento sul terzo gradino del podio. «Ho corso – spiega Giulio – un paio di secondi più lento di quello che dovevo. Mi sono lasciato ingannare dall’atleta in testa (Francesco Pernici, attuale Campione Italiano juniores in carica negli 800, ndr) pensando che andasse più forte e ho lasciato un margine un po’ troppo grande, invece avrei potuto stare più vicino. Comunque essendo solo aprile, dopo l’infortunio di febbraio che mi ha costretto a fermarmi per qualche tempo, è un buon risultato».