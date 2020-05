Dati lombardi Covid: salgono i decessi e a Mantova i positivi. Oggi +14

MILANO – Coninuano a scendere a livello lombardo, secondo i dati di Regione Lombardia, i soggetti positivi al Covid-19. Aumentati di qualche decina i decessi al contrario sono calati, trend che prosegue da qualche giorno, i pazienti ricoverarti nelle terapie intensive e negli ospedali lombardi. Nella provincia di Mantova sì è passsati dai più 2 positivi di ieri ai 14 di oggi.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 78.605 (+500)

– i decessi: 14.389 (+95)

– in terapia intensiva: 509 (-23)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.201 (-213)

– i tamponi effettuati: 425.290 (+6.455)

– i dimessi: 53.237

– guariti: 4.269

I casi per provincia;

MANTOVA: 3.215 (+14)

Bergamo 11.550 (+12)

Brescia: 13.168 (+46)

Como: 3.364 (+32)

Cremona: 6.130 (+21)

Lecco: 2.371 (+11)

Lodi: 3.114 (+52)

Monza Brianza: 4.881 (+31)

Milano: 20.398 (+144)

Pavia: 4.551 (+29)

Sondrio

Varese: 2.891 (+53)

e 1.749 in corso di verifica.