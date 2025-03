Ursula von der Leyen “Il Ppe è il partito della pace e della stabilità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il Ppe è sempre stato il partito della competitività, il partito della pace, della stabilità e della forza. Insieme possiamo creare un’Europa forte, più sicura e competitiva”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un video messaggio indirizzato al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione di un convegno in svolgimento a Firenze.

“Stiamo mantenendo le promesse fatte alle nostre imprese che hanno bisogno di più fiducia, stiamo dando investimenti senza precedenti alle nostre industrie strategiche” e “fino a 800 miliardi per la difesa” e tutto questo “in un momento in cui la competizione globale cresce”, ha sottolineato von der Leyen.

