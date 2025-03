Tajani “In Europa non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi vogliamo costruire. Anche quando facciamo delle critiche, facciamo sempre delle critiche costruttive. Avere presentato un piano industriale per l’Italia e per l’Europa significa avere le idee chiare, avere un collegamento forte con l’Italia che produce, con l’Italia che lavora perchè quel documento è stato fatto anche grazie al contributo dei rappresentanti sindacali, mi riferisco soprattutto alla Cisl e a quei sindacati che non fanno politica, ma fanno attività a difesa dei lavoratori”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antoniointervenendo in videocollegamento ad un convegno organizzato da Forza Italia, ed in svolgimento a Firenze.

“Stiamo lavorando per far sì che l’Europa possa essere sempre più la casa di tutti – ha aggiunto Tajani -. Noi in Europa dobbiamo costruire. Non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze, abbiamo bisogno di donne e uomini di buon senso che facciano una buona politica per proteggere l’interesse di mezzo miliardo di persone, fra i quali ci siamo noi”.

