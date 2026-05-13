Webuild, oltre 36 mila visitatori per la mostra “Evolutio” a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa con una forte partecipazione del pubblico la mostra immersiva “EVOLUTIO” promossa da Webuild al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Il progetto espositivo ha registrato oltre 36.000 visitatori in tre mesi, confermando l’interesse per il racconto delle grandi infrastrutture e del loro contributo sullo sviluppo del Paese. Inaugurata lo scorso 11 febbraio con il patrocinio di Assolombarda, la mostra ha offerto una narrazione inedita dell’Italia attraverso le grandi opere che ne hanno guidato il progresso economico e sociale negli ultimi 120 anni. Cuore della narrazione è la storia dei progetti realizzati in tutto il mondo e contenuti in EVOLUTIO.MUSEUM, piattaforma digitale permanente che raccoglie 12.000 immagini e oltre 400 progetti tratti dall’archivio multimediale del Gruppo, raccontando l’evoluzione dei Paesi attraverso le loro infrastrutture. Ogni opera realizzata da Webuild è inserita nel contesto culturale, storico ed economico di riferimento, evidenziandone l’impatto positivo generato su società, stili di vita e benessere, in un racconto divulgativo pensato per un pubblico ampio, oltre che per gli addetti ai lavori.

A chiusura della mostra, Webuild lancia il video “Costruire Secondo Bellezza“, che ne raccoglie e rilancia il significato più profondo, in continuità con i contenuti di EVOLUTIO – parte dell’Agenda Cultura di Webuild -. Un racconto che, partendo dall’osservazione della natura, arriva all’ingegno umano per restituire il valore delle infrastrutture come strumenti capaci di generare benefici concreti: rendere accessibili risorse, connettere territori, migliorare la qualità della vita.

La Mostra a Milano, che segue quella realizzata a Roma con altri 10.000 ospiti, è stata accompagnata da un intenso programma di visite guidate ed incontri tematici, con il coinvolgimento di oltre 3.000 rappresentanti apicali del mondo istituzionale, clericale, imprenditoriale, accademico e finanziario, oltre a numerose famiglie e ragazzi delle scuole. Tra i momenti di maggior richiamo, spiccano gli appuntamenti di approfondimento che hanno visto la partecipazione di Geopop, per una divulgazione scientifica pop e accessibile sulle sfide ingegneristiche, i dibattiti sulla evoluzione strategica del settore organizzati con l’Aspen Institute Italia per la competitività del Paese, e il talk dedicato al connubio tra design e grandi opere organizzato in collaborazione con il Salone del Mobile.

Per rendere la mostra fruibile virtualmente in modo permanente, Webuild ha lanciato “EVOLUTIO 360° Experience”, virtual tour interattivo disponibile in italiano e inglese al link EVOLUTIO.VIRTUALTOUR. Il percorso digitale ricostruisce infatti fedelmente ambienti e contenuti, offrendo un’esperienza immersiva accessibile online.

-foto ufficio stampa Webuild-

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