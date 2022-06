A fuoco due campi di grano. Allerta meteo per temporali nel pomeriggio

MANTOVA In attesa della pioggia, continuano a bruciare i campi del Mantovano. Due gli incendi su cui sono intervenuti in mattinata i vigili del fuoco. Alle 8.30 rogo in un campo di grano a Gazzuolo in via Europa Unita. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 350-400 metri quadrati e alcune rotoballe che erano nelle vicinanze. Altro intervento per un incendio anche in questo caso in un campo di grano alle 9.20 a Castelbelforte in via Bigarello, dove le fiamme hanno intaccato circa 400 metri quadrati di terreno. Le cause di questi incendi vanno suddivise tra la siccità record di quest’anno e l’incoscienza di chi getta mozziconi di sigaretta per strada nelle vicinanze di campi in attesa della pioggia. A proposito di precipitazioni il Centro funzionale monitoraggio rischi – Protezione Civile – di Regione Lombardia con bollettino n. 64/2022 ha segnalato che tra il pomeriggio e la serata di oggi sarà probabile lo sviluppo di temporali. ll codice di allerta assegnato all’evento è “giallo”, ovvero di media intensità.